台中市連2日確診「嘉玲」，市長盧秀燕24日表示，台中進入3級警戒，首連2天零確診，看似容易達成，對全台人口第2大都市來說，其實相當不容易，是全體市民共同努力的成果，呼籲大家防疫仍不可鬆懈；針對北農爆發群聚感染事件，台中市府啟動7大批發市場快篩作業，結果全數陰性。

市長盧秀燕指出，台中約282萬人，自國內疫情升溫以來、危機四伏，除超前部屬設置前進指揮所及快篩站，找出可能確診者接受治療，並持續展開疫調、匡列接觸者、全面清消，妥善的危機處理，讓疫情日趨平穩，「只要面對陽光，陰影就會落在背後」。

盧秀燕表示，自疫苗開打後，台中率全國之先成立快打站，安排民眾分流至醫療院所及快打站施打，施打場地、醫護人員調動、周遭交通，造冊製作、發放施打通知單等均井然有序，市民也不用預約搶打疫苗，感謝市民配合、醫護及市府防疫團隊的通力合作。

台中市政府啟動7大批發市場快篩作業，23日已篩檢台中果菜批發市場364人、豐原果菜批發市場443人、東勢果菜批發市場179人、台中肉品市場257人、大安肉品市場178人，5大批發市場共1421人；24日持續篩檢台中魚市場463人、台中花卉批發市場240人，2大批發市場共703人，連2日共篩檢2124人，全數陰性。