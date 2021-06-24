王姓尼姑遭自稱翰承的網友詐騙，想到銀行提款76萬元，遭警方及時制止。（程炳璋攝）

跨國軍官愛情詐騙雖是老梗，仍有不少人身陷其中，台南市竟有73歲王姓尼姑也動凡心，數次跑到銀行匯款都被阻止，仍找朋友幫忙提領，佯稱是作法會所需的款項，23日再遭銀行行員認出是「被害熟客」報警制止，警方私下感嘆，王女已遭詐數次，損失上千萬元。

「我的愛請幫幫我，我不想失去我的盒子」王女平時是在各法會助念的尼姑兼法師，長期以來透過臉書認識不明網友，多次被詐騙集團佯裝外籍軍官假示愛，卻以包國際裹寄送需要付費為由，施以詐財。她曾被騙上千萬，仍深信不疑，並對朋友稱「想找老伴」。

王女上當數次，成了銀行員工眼中的被害熟面孔，她多次提款受阻，23日找朋友代替，誆稱作法會所需，欲領出76萬9500元，但她剃度光頭、穿著袈裟在一旁滑手機，裝扮明顯遭行員發現，一面制止，一面報警。

警方到場後，從王女手機再發現愛情對話，這次是名自稱「翰承」的男子，對方除了甜言蜜語，還提醒王女「不要把你的手機交給警察」。

王女多次遭警組詐，仍多次另循管道匯款，警方私下感嘆，銀行已發現她有上千萬元的匯款紀錄，儘管家人勸說也沒用，無奈網路愛情詐騙好厲害，連尼姑也動凡心。

警方表示，最近新冠肺炎疫情期間，大家都在家少出門，增加了網路與電話詐騙機會，詐騙案件數陡升，提醒民眾警覺，家人也幫忙留意，家中長輩突然要匯款10萬以上大筆金額，應進一步求證。