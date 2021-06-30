上證指數自6月高點後開始作修正，不過，部份類股如生醫、電動車、新能源、5G晶片等產業類股具題材及利基，使得大盤雖回，但重押在這些類股的中國基金績效卻持續上升。

上海綜合指數6月以來表現不佳，指數下跌0.25％，明顯較5月上漲4.9％疲軟不少。根據CMONEY統計，截至6月25日為止，國內投信發行的中國A股基金中，有3檔基金最近個月績效逆勢走強，且報酬率超過3％，分別為富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金、華南永昌中國A股基金，以及瀚亞中國A股基金，這3檔中國A股基金近3個月績效都逾一成。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，中國A股的修正波段即將結束，由於提早布局上半年漲幅較低的科技類股，特別是電動車、新能源、5G晶片等，使基金近期表現較為亮眼。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，上證指數6月以來自高點修正，不過生技醫藥族群表現相對抗跌，由於瀚亞投資看好防疫概念族群，並重押該類型股，使得該基金近月績效相對佳。

林庭樟表示，6月上證指數延續5月的強勢族群，以生技醫藥族群表現最佳，甚至已經來到該族群前波高點附近。不過隨著近期指數拉回盤整，資金開始輪動，預計接下來盤勢將會相對震盪，但是仍有一定的結構性投資機會，短線上醫療產業依舊優於其他族群，只是由於疫苗類股來到相對高檔，因此適度進行減碼，轉而加碼醫療服務族群。另外目前也看好新能源、工業，以及消費等類股，估計將持續受惠經濟復甦。

展望下半年，沈宏達認為，中國A股經過第二季整理打底後，目前投資機會浮現，主要利多有三，一、股市成交量重新放大，二、貨幣供給已至低點，PMI指數也回落，貨幣供給政策再降的機會有限，三、7月共產黨百年黨慶在即，加上8月中之前為財報空窗期，前面股市已整理後，Q3股市樂觀看好。