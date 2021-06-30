丁噹「真愛好難得」演唱會重溫經典情歌。（相信音樂提供）

丁噹「真愛好難得」演唱會重溫經典情歌。（相信音樂提供）

齊心防疫宅在家，就用音樂撫慰人心，想念一起嗨、一起揮舞螢光棒的日子，就在家重溫當時演唱會的感動，7月2日丁噹「真愛好難得」演唱會，7月16日五月天「諾亞方舟」演唱會將在影音平台播出。丁噹說：「自從知道要播這場線上演唱會後，還真的練了裡面的幾首歌，有好幾首好久沒唱了，重溫一下，好特別，我終於可以當我演唱會的觀眾了！這個星期五陪我在家一起看演唱會。」

丁噹2014年在「真愛好難得」演唱會開始沒多久，不慎跌落一米五高的舞台機關，她臨危不亂重新站上舞台完成3個多小時又唱又跳的精彩演出，歌迷對她敬業精神的表現齊聲讚許，但這一摔也造成後遺症，只要天氣變天，丁噹的腰就會不舒服。她舊傷未癒，2019年在超犀利趴10演出時，又從2.1公尺高處跌落升降台，造成髖關挫傷跟肌肉拉傷的腫脹，為了保護丁噹，唱片公司祭出「丁噹條款」，之後丁噹演出將不使用升降舞台。

五月天「諾亞方舟」世界巡迴演唱會，舞台打造逼真末日狂歡與明日重生的電影景象，使用超過12000片LED螢幕，近2900萬顆LED燈泡，耗資2億總成本，這是五月天第9次大型演唱會，跨越48座城市，總計82場，動員超過264萬人次觀賞，在當時創下五月天演唱會紀錄高峰。更於2012年4月成為全世界第一個在北京鳥巢接連舉辦個唱的搖滾樂團，以及第一次站上紐約麥迪遜花園廣場，成為第一組在該場地開唱的華人樂團。

而「5月天諾亞方舟」是相信音樂耗時兩年、斥資台幣1.5億元製作的第二部3D演唱會電影，用3D拍攝演唱會現場，還有一架遙控空拍直升機航拍來呈現盛大場面。此外，更巨資遠從德國特別聘請專業的空中萬向攝影機Spidercam團隊來台，首創台灣第一次使用Spidercam進行電影拍攝紀錄。拍下有別以往、超乎觀眾視角的演出畫面。

除了有精彩絕倫的五月天演唱會外，7月2日有丁噹「真愛好難得」演唱會，演唱會是以愛情中「愛 恨 情 愁 緣」五大主題來展現她的情歌，一路從台北小巨蛋，唱到高雄巨蛋、香港紅磡、上海、北京、武漢、杭州、洛杉磯、聖荷西、大西洋城、多倫多、溫哥華、新加坡、馬來西亞等城市，〈猜不透〉、〈我愛他〉、〈手掌心〉等經典歌曲，引領全場大合唱成20場萬人KTV。

而受到疫情影響，丁噹原定7月9、10、11日在高雄衛武營國家歌劇院《搭錯車》音樂劇旗艦版確定延期。她日前在上海、南京、武漢等城市舉辦live house演出，告一段落，口碑成績都很好，計畫9月開始第二輪演出。