台股加權指數今(30日)以17755.46點作收，上漲157.27點，創下歷史新高紀錄，貨櫃三雄爭先恐後亮燈漲停，長榮來到197元，已逼近200元，陽明創下182.5元的新高價，萬海則收在321元，散戶知道股價在高檔，但動不動就漲停更是心癢難耐，到底應不應該買船票？分析師表示，以貨櫃三雄的人氣匯集程度，只要手腳夠快，是可以短線操作，中線則即將進入淡季，但長線而言，仍有兩大利多支撐運價。

鋼鐵族群今日走勢強勁，早盤資金比重一度達37%，超越航運族群，航運股接近午盤時急起直追，萬海率先漲停，來到321元，長榮也隨後登頂，來到197元的史上新高價，市值更衝破兆元，達1.038兆元，躍居台股第4大，也是首檔市值破兆元的航運股，逼得陽明最後也攻上漲停，散戶不管有沒有船票都看得驚乎連連，本土法人也將萬海目標價上調到「4」字頭。

對於貨櫃三雄股價頻創新高，倫元投顧總經理錢冠州表示，短線上要注意利多股價噴出，可能會再拉一根漲停，也可能下一根就反轉，目前貨櫃三雄不僅聚集了人氣資金，獲利也持續往上升，唯一的問題就是要不要追高，短線操作其實是對的，建議可以抓前一根K棒的低點，或是沿著5日均線操作，這3檔無論是哪一檔，從年初到現在都已經漲了好幾倍，例如長榮年初的低點在30元，萬海的低點是40元，以萬海來說就漲了7、8倍，因此，萬一看到股價反轉，一定要急流勇退。

錢冠州指出，中線而言，即將進入短期淡季，股價可能會進入休息階段，等待震盪整理過後，進入下一階段。因為就長線而言，有兩大利多支撐運價，第一是貨櫃長線供給仍受限，主要是過去10多年來幾乎都沒有建造新船，而新船也不是馬上可以建造完成的，加上經濟復甦推升貨櫃需求增加，第二是為了減少碳排放量，2023年起，商船需減速的計畫，都將對運價有所支撐。

歸納起來，對於近期股價漲幅已大的貨櫃三雄，錢冠州建議，短線不要追高，中期可暫時先觀望，長期則等待整理拉回再分批切入布局，會是相對安全的操作方式。

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