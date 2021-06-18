刑事局偵查第三大隊日前接獲民眾檢舉，指6月5日有人在LINE群組發布：「明天來訪的三個參議員已染疫，且未隔離14天，蔡英文ct值非常的低」，經中央流行疫情指揮中心認定為不實訊息，立刻展開偵辦，在台南查獲到42歲高姓男子到案。訊後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法移送台南地檢署偵辦。

警方調查，自稱從商的高男頗為偏激，他在群組散布的假訊息涉及總統與美方友台議員，恐造成民眾謠傳，所以立即查出他的身分，並會同台南市第一分局將他通知到案說明，依法嚴辦。