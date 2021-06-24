60歲阿正（化名）疑5月與朋友運動不幸染疫，進到新北市立聯合醫院三重院區救治，染病第10天出現重症情形，當阿正病危時，院方向家屬說明病情指出，插管康復機會大，阿正家屬不斷透過視訊，燃起阿正求生意志同意插管，歷經27天與死神拔河，21日康復出院，令醫療團隊相當振奮。

據了解，阿正有痛風、B肝等慢性疾病。阿正5月一如往常在新北市住家附近與朋友一起運動後，回家感到不適，5月19日前往診所，後經大型院區篩檢後確診，因而進到新北聯醫三重院區救治，5月29日時病況急轉直下，血氧下降至92％，胸部X光也開始出現雙側浸潤，開始使用救命神器HFNC。

6月初，阿正病況急轉直下，幾乎不能自行呼吸，由於入院前阿正曾表示，不願意插管，醫護人員透過視訊向阿正太太、小孩說明病情，阿正年紀不算高齡且身體健壯，插管後康復機率大，經醫護細心解釋、家人積極鼓勵喚起阿正的求生意志，阿正最後同意插管，脫離險境。

新北聯醫院長項正川表示，阿正在6月3日執行插管後，經加護病房後續醫療團隊細心照料下，病情逐漸好轉，6月19日成功拔管，6月21日獲通知可以解除隔離返家休養，醫護團隊信心大增，院方特別在個案出院當日致贈禮品慶祝，經統計，院方已成功讓至少30位確診者康復出院。

康復出院的阿正用沙啞的聲音表示，在這次疫情肆虐下，從感染、發病、住院、康復，要感謝很多人，對於新北聯醫醫護團隊的救治，及這些日子以來的照護，可以順利出院，真的十分感謝。