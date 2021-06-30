基隆市警察局4名警員涉嫌暗槓毒品、私吞贓款，遭檢方依貪汙自罪條例等罪起訴，今天首次開庭以視訊方式進行準備程序，警員黃民欣、周聖倫、蘇昱端皆坦承犯罪事實，法官認為無羈押必要，分別裁定30萬元、20萬元、10萬元交保，並限制住居，另外主嫌員警張晉維對犯罪事實細節有意見，法官諭知7月中旬再次開庭審理。

前南榮所警員張晉維涉嫌與友人「阿修」謀畫多起毒品黑吃黑計謀，並夥同前八堵派出所警員黃民欣、前南榮所警員周聖倫、蘇昱瑞一起調包毒品，將一半查扣毒品收進口袋，再和「阿修」交易獲利，另一半則是參雜白砂糖上繳，今年更私吞詐騙集團120萬元贓款，張晉維惡劣行徑遭檢方求處有期徒刑13年重刑。

今天首次開庭進行準備程序，因應疫情，審判長劉桂金透過視訊，審訊4名員警及參與案件的黃姓男子等人。黃民欣坦承犯行，並向法官供述，他在看守所期間，張晉維關押在他對面的房舍，張曾喊叫「我知道你黃民欣住在哪裡」，法官認為黃無羈押必要，裁定30萬元交保。

約莫下午2點，換警員周聖倫開庭，他透過視訊供稱，他與「阿修」不相識，只知道「阿修」是張晉維的線民，每次都只聽話參與計畫，至於不法所得都是張晉維第一個拿到，再分給大家，詳細金錢畫分他不得而知，法官認為，周坦承犯行，也願繳回犯罪所得，已無羈押必要，裁定20萬元交保。

蘇昱端開庭時也坦承犯行，他說，當天張晉維要他去學習辦案，因此，搭上黃民欣的車目睹犯罪過程，但否認有幫忙分裝毒品，他說，事後才知道自己有收到5000元報酬，法官裁定10萬元交保。

法院表示，3名警員坦承犯罪事實，供述與檢察官起訴書內容大致相符，且無證據聲請調查、無串證之虞，認定無羈押必要，得以交保，並限制住居，每2個星期定期至法院法警室報到，代替羈押手段。

最後，審判長審訊張晉維，在視訊開通時，張先是向法官反應，對犯罪事實細節有意見，要求將自己寫的手稿傳真到法院給辯護律師，張寫了滿滿約8張A4紙，由於內容多且複雜，律師向法官表示，要再消化資訊，並和張碰面，法官同意後，諭知7月中旬再次開庭審理。

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