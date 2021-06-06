6日下午中壢發生一場警匪追逐戰，警方因發現過去長期掌握的2名嫌犯開車行經路口，隨即鳴笛要求嫌犯停車，然但嫌犯立即加速逃逸並連闖數個紅燈路口，員警尾隨其後並呼叫快打10餘警力支援，最後以10分鐘的火速壓制嫌犯。

疫情期間雖民眾減少外出，但6日下午中壢卻發生一場警匪追逐戰，警方於中壢區五光三街路口發現2名過去長期掌握的羅姓嫌犯等人正驅車離去，隨即鳴放警報器示意嫌犯停車，然嫌犯卻加速駛離，經員警尾隨並呼叫10餘警力支援攔截圍捕，警方在下午2時將嫌犯逮捕到案，耗時僅10分鐘。

中壢警分局表示，經合力壓制逮捕羅姓等2名犯嫌後，除查扣身上共有二級毒品咖啡包10包以及愷他命2包等贓物外，亦發現2名嫌犯均未配戴口罩，並指出，全案將依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，針對2人未配戴口罩的行為，填具傳染病防治法稽查紀錄表，將函請衛生局裁罰。

(中時 )