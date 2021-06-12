端午連假全台國道匝道塞爆，國1北上銜接國4引道12日晚間卻發生離奇車禍，1輛深藍色休旅車經彎道，不明原因擦撞護欄，駕駛疑遭離心力拋飛，墜落10公尺深的高架橋下，腦漿、臟器外露慘死。國道警方查出車主為朱姓男子也就是駕駛，事發原因正進一步調查釐清。

國4神岡引道自撞車禍，40歲駕駛「慘死10公尺橋下」，腦漿外露。（圖／民眾提供）

國4神岡引道自撞車禍，40歲駕駛「慘死7公尺橋下」，腦漿外露。（圖／臉書_記者爆料網）

台中市消防局晚間7時12分接獲市警局轉報，指上述地點有自小客車自撞護欄，請求派遣人車搶救，於1分鐘後又接獲轉報，指神岡區神洲路有1名年約40歲男子從10公尺高的國道高架橋墜落地面，腦漿、臟器外露，已明顯死亡。

國4神岡引道自撞車禍，40歲駕駛「慘死10公尺橋下」，腦漿外露。（圖／民眾提供）

據了解，國道泰安分隊趕抵事故現場發現休旅車右車頭擦撞護欄，右前車燈破裂，右車身卡在護欄上，另駕駛座車窗破裂，但引道上及車內空無一人，隨後發現10公尺深的高架橋下疑有受傷民眾躺臥平面道路。

國道員警趕緊飛車前往查看，發現年約40歲男子腦漿、臟器外露，已明顯身亡，警方根據車籍資料，查出朱姓車主即為死者。由於擦撞痕跡集中在右側車身，左前車窗卻異常破裂，且無嚴重毀損，死者墜落橋下相當離奇，鑑識小組正連夜採證，進一步調查釐清事發原因。