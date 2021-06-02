不少人與前任分手後，幾乎都不會再有往來，就算其中一方要結婚，基本上也不太可能參加。印尼一名網友近日分享一段影片，當時好友的婚禮上竟出現新郎的前女友，豈料她並不是為了見前男友，而是想看看對方的媽媽，兩人甚至還相擁在一起落淚。

根據《印尼論壇新聞》(Tribunnews)報導，來自印尼廖内省(Riau)的23歲維拉(Vera Novita)，由於與交往2年的男友對未來沒有共識，最終兩人在1年前選擇分手，而近日她得知前男友即將結婚，維拉便於5月27日獨自參加婚宴。

維拉抵達婚宴現場後，神情看似都非常淡定，期間還開心地與現場親友聊天，當眾人以為她是來祝賀新人時，才發現她想見的人並非前男友，維拉一看到新郎的母親後，當場難過的落下淚，兩人甚至抱在一起哭，原來維拉與前男友的媽媽感情很好，但如今兩人只能成為無緣的婆媳，因此在婚禮上忍不住難過落淚。

維拉的朋友艾迪(Edi Syahputra)受訪時表示，「我得向我的朋友豎起大拇指，因為她很勇敢，願意參加前任的婚禮，而且她並不恨對方」，新郎與她目前仍是朋友，而他也將影片分享至抖音帳號@edi_sph，累積700萬觀看次數。不少網友表示「難過的不是失去一個男人，而是失去一個好婆婆」、「想遇到好男人並不難，但要遇到好婆婆，可遇不可求啊」。