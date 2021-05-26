新竹市一名鍾姓男子與一名曾姓女子之父母有糾紛，竟把腦筋動到無辜的曾女身上，偷偷躲在曾家窗外偷拍曾女洗澡，上傳至自己臉書上，經曾女弟弟瀏覽鍾男臉書全案才曝光。新竹地院依妨害秘密等罪，判應執行4月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，鍾姓男子因與曾女父母有糾紛，基於妨害秘密犯意，於2014年7月14日晚間在曾女與其父母的共同住處外，從窗戶無故偷錄曾女洗澡的畫面，另基於散布偷拍畫面之犯意，分別於2017年1月26日、1月29日，接續將上開影片上傳至其臉書頁面，供其臉書好友瀏覽。

時隔快四年，曾女的弟弟於2020年11月25日時，無意間瀏覽到鍾男的臉書，竟發現姐姐裸身洗澡的影片，才驚覺姐姐被偷拍，趕緊告訴她，經曾女報警提告，全案才因此曝光。經檢方起訴，鍾男自首，檢方向新竹地院聲請簡易判決。

法官參酌，鍾男僅因與曾女的父母有糾紛，就擅自竊錄曾女的私密畫面並散布，實屬不該，考量曾男坦承犯案，並將竊錄畫面全數刪除，依妨害秘密等2罪，判應執行4月徒刑，得易科罰金，以1000元新台幣折算一日。可上訴。

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(中時新聞網)