高雄一名李姓男子，與陳姓女友前往高雄市星光碼頭散步時，陳女的手機不小心掉進水溝，竟然當場宣稱自己是義消，認識消防分隊，可以請消防隊原來打撈，但是要付8000元報酬，事後李男竟偷偷將手機撈起交還，陳女也乖乖分三天匯款給男友，當成給消防隊的報酬，事隔一段時日兩人分手，陳女也得知真相，怒告前談男友詐欺取財，高雄高分院判處李男拘役30天。

根據判決書記載，李男與陳女於108 年3 月20日某時，在高雄市前鎮區新光碼頭（海洋之星）散步時，原告不慎將手機掉落在排水溝內，李男見狀，竟意圖為自己不法所有而基於詐欺取財，向女友謊稱自己是義消，可以請高雄市消防隊幫忙打撈手機。

陳女聞訊相當欣喜，但李男卻表示，若要打撈需支付8000元給消防隊作為幫忙打撈的費用，陳女竟然誤信消防隊服務需要服務費而同意給付。而李男則是於當天，就偷偷自行打撈起手機。

事後隔了幾天，再將手機交給女友，單純的女友為了「答謝」消防隊，依約於同年5 月4 日、6 月11日、6 月20日，各匯款2000元、2000元、4000元到李男所指定的帳戶內」。

不過事後兩人鬧分手，陳女友也發現竟被前難友詐騙，一怒之下提出告訴，高雄地院依刑法第339 條第1 項的詐欺取財罪，判處李男拘役30日。

但檢方不服上訴，李男也辯稱「我向陳女詐騙的8000元，已經匯到她的帳戶而還給她，至於她所稱的心理傷害，並不是我的詐騙行為所造成的，所以我不需要再賠償她。」高雄高分院調查原審判決後，確認李男已歸還8000元，因此駁回上訴確定。

(中時新聞網)