一名女子日前到兆豐國際商業銀行南港分行，臨櫃要匯出100萬元，行員進行關懷提問，女子卻支吾其詞、不肯透露匯款目的，行員警覺她可能遭詐，趕緊通報警方到場協助處理。

南港分局玉成派出所所長駱伯舟及員警鄭名杰、楊智凱等人立即趕抵現場，看到女子在櫃台前不斷使用手機，警方上前關心，她又吞吞吐吐、眼神閃爍不安，經員警耐心安撫，女子才向警方表示，先前在臉書遇到一名陌生男主動加她為好友，隨後雙方互加LINE聊天，對方每天貼心問候大獻殷勤，令她以為遇上真命天子。

數日後，男網友表示有房地產投資管道，要她匯款100萬元投資，以存下兩人日後的結婚基金，所幸第一線行員及時察覺有異，才與警方成功攔阻百萬元。

南港分局長謝宗宏6日親自到該分行頒發感謝狀及贈送南港當地知名的糕點蛋塔，強調警方及銀行共同合作防制詐欺，以適時的「關懷提問」，建立牢固的金融機構通報網。

(中時 )