頭份市北橫公路頭份大橋月前經縣府工務處檢測發現橋體、鋼索等多處鏽蝕，有結構安全問題，縣府已向中央爭取經費整修，修護完成前，將禁行聯結車及21噸以上車輛通行，並自5月11日起開始實施取締，首日共開單8件告發，頭份警分局將加強取締。

北橫公路頭份大橋自2002年啟用通車至今，月前經工務處檢測後發現，頭份大橋出現鋼索、銲接處鏽蝕及塗裝脫落等現象，恐影響結構安全，縣府隨向中央爭取經費維修改善，在修繕完成前，禁止聯結車及21噸以上車輛通行，工務處公告自5月1日起至5月10日止為重車禁行通行宣導期，5月11日起正式實施限制令，違者依規定開罰。

頭份警分局為維護用路人通行安全，避免頭份大橋出現結構性危害，實施首日派員在頭份大橋，執行取締聯結車及21噸以上車輛違規行駛禁行路段勤務，共舉發違反管制行駛計8件，並將持續加強執法。頭份分局呼籲重車用路人，勿心存僥倖心態，應依規定改行駛替代道路，未依規定者將依道路交通管理處罰條例第60條規定，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

(中時 )