簡姓男子和太太張姓女子透過交友軟體誘騙軍人和大學生上勾，佯裝邀約對方住處發生關係時，再藉機恐嚇勒索數萬元或逼迫購買手機作為和解。高雄地檢署接獲被害人報案，依恐嚇取財罪起訴。

2020年1月簡男和張女合作，由張女先在網路交友軟體MeetMe上認識朱姓現役軍人，雙方聊得火熱時，張女便邀約朱男到租屋處見面。朱男赴約後，張女便不斷用言行逃逗朱男，待朱男受不了、脱到剩內褲時，埋伏在附近的簡男便破門大喊「你是不是上過我老婆！」。

簡男恐嚇朱男，如果不賠錢，就找「兄弟」來處理，朱男因害怕惹事，交出提款卡，讓簡男去郵局提領7萬9千元後，雙方才簽下和解書和解。

過沒幾天，張女又故技重施，在交友軟體Skout上釣到廖姓大學生，約廖男到家裡見面。待廖男情不自禁、抱著張女時，簡男又破門而入，這次他壓著廖男在床上狂毆，還逼廖男交出提款卡，由張女前往提款機領錢。

沒多久，張女打電話給簡男回報，表示廖男戶頭裡只有900元，且根本領不出來。簡男一聽便表示「如果他朋友來就不是這樣處理」，還打給沈姓友人到場，再度痛毆廖男，最後逼迫廖男去當鋪、抵押機車得手3萬元。接著，簡男又逼廖男用學生身份、上網購買手機，3人到店面取貨後，才讓廖男脫身。

朱男、廖男遭設計後，紛紛向警方報案。簡男和張女到案時，都否認恐嚇取財，強調都是被害人自願賠償。但檢方認為事證明確，將簡、張、沈3人依恐嚇取財罪起訴。

(中時 )