男高中生曾在在愛四路45號福勝亭用餐。（陳彩玲攝）

基隆市昨有一名男高中生（案1554）確診，中央匡列66人居家隔離，今採檢結果出爐，其母親（案1826）為陽性，市政府進一步公布男高中生媽媽足跡，她是美香齋餅店員工，店家位在仁五路51號，5月1日至5月9日、5月13日、5月14日皆有上班，呼籲民眾這段時間有前往需注意自身健康狀況。

市長林右昌表示，男高中生的家屬採檢出爐，其父親、姊姊為陰性，媽媽則是呈現陽性，經衛生局疫調，媽媽是美香齋餅店員工，5月1日至5月9日早上8點到下午8點上班，5月13日、14日早上8點到下午6點上班。

林右昌進一步公布男高中生足跡，他說，個案在5月2日下午4點到6點，到過孝二路63號3樓貓腳印卡牌店與同學玩桌遊，當日晚上6點到7點半在基隆皇冠大樓6樓兩餐餐廳用餐；5月8號下午3點到5點與同學在愛四路45號福勝亭用餐，用完餐再前往愛三路87號1樓初沐飲料店買飲料。

另外，5月10日早上11點半到下午1點，男高中生與家人位於中山二路65巷105號虎仔山休閒咖啡館用餐，當天下午4點到6點，與9名家人，包括父母、姊姊，以及外公、外婆等人，前往孝四路7號三姊妹熱炒店用餐。

5月13日下午4點半到晚上8點在仁二路191號4樓，明日卡牌與同學玩桌；5月14日早上11點50分到下午2點，在愛三路116號麥當勞用餐，當天下午4點15分到6點15分在貓腳印卡牌店玩桌遊。

(中時 )