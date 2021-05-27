北市大同區迪化街二段去（2020）年4月29日，發生21歲男子在住宅遭大批惡煞活活圍毆致死，檢警調查，涉案的天道盟太陽會大同分會李姓男子，與死者都自稱是太陽會成員，因張男不受控制，編造張私吞20萬的理由，將張男押進平時聚會的民宅，與徐姓手下等人痛毆張男2個多小時，期間還直播給張男母親視訊要求匯款10萬，但張母只匯出3萬元，竟活活看兒子遭打到斷氣，士林地院認李、徐等共5人痛毆張致死，依傷害致死各重判有期徒刑9年6月至11年6月不等。可上訴。

警方調查後發現，原來死者僅欠債3000元，卻遭天道盟太陽會大同分會成員押走後凌虐長達2小時，活活打死，手段相當兇殘，死者接連遭球棒痛毆，不斷哀求施暴者放他一馬，只見冷血的兇嫌仍輪流持球棒猛毆，哀號聲不斷，即使他已倒地昏迷，球棒依舊不斷落在他身上，直到氣絕身亡，畫面慘不忍睹

兇嫌以金屬球棒狂打被害人，再停下手來持續審問男子。可清楚看到張男，即使張男手臂上已經紅腫不堪，且痛哭流涕求饒，哀求別再打了。但這批惡煞仍不停手，相當讓人不忍。

人神共憤的是，死者在被凌虐期間，還打電話向母親求救匯10萬還款，即使母親已經匯款，甚至母親哀求嫌犯放兒子一馬，下慘還是遭活活打死。

警方逮捕7男2女後，對方一度辯稱是死者父親欠債，要他負責還錢，但警方查出，死者父親在他5歲時已過世，分明是想扯謊。於是逐一清查涉案人手機，嚇然發現一段10餘分鐘，死者生前遭凌虐的駭人畫面。

李嫌等9人自知闖下大禍，施暴的7男2女共9人分成2輛車往北海岸逃逸，遭到警方圍捕，其中1輛由李嫌駕駛的轎車自撞圍牆，車上6人分別受輕重傷，當場遭到警方逮捕，其中一名男子因傷中不治。

合議庭審酌徐男等人在犯後坦承大部分犯行，但尚未與張男家屬達成和解，判處徐男10年6月、李男10年、楊男11年6月、汪男9年6月、林男1年6月，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)