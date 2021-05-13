陳沂單挑全世界！收到「三斤戰帖」的名人與她的戰爭。(圖／報系資料照)

網紅陳沂向來針對各種時事都有自己的看法，總是第一時間在臉書發文嗆聲或力挺，吸引一批「沂粉」朝聖，同時也有黑粉不滿互槓，不過她也沒在怕，不論是吳宗憲、館長，雞排妹通通「且戰且走」，一律廣發「英雄帖」頻開戰場的行為，讓她成為社群平台的知名紅人。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，曾經收過「三斤（鄉民對陳沂的稱呼）戰帖」、並與她對槓起來的名人們，各位觀眾有跟上哪次事件、吃到大瓜了呢？

◎ T妹

網紅T妹和陳沂的戰爭恐怕要從2019年開始，先前T妹因為和秦偉的長相相似槓上網友，陳沂加入戰場嗆「就是秦偉本人戴假髮，為什麼要對自己生氣氣」，讓T妹氣炸回罵：「聽說妳只會罵討論度高的人，妳罵了一圈也沒紅呀！怎麼那麼好笑」、「我是平面模特兒，難道廠商要找妳的身材去脫嗎？」

加上去年T妹想要「免費採訪」喜來登飯店遭到公關回絕，氣得發文砲轟「跩XX」，陳沂看到發文反酸自己也要打給精品店，「說陳沂很貴要幫忙揹Box宣傳」，雙方就此槓上。

◎ 廣告小妹凡槿

陳沂和廣告小妹的觀點過去就時常不合，去年因一起單親媽媽勒死兒女的新聞事件，雙方為了「女人經濟獨立」互槓，陳沂嗆「光顏值就在霸凌妳」，廣告小妹也不輸反酸「陳沂一直說要找有錢人結婚、錢最重要，之後又說女性要經濟獨立，不要靠別人」，兩個女人的戰爭一連上演好幾天，火藥味十足。

後來又因廣告小妹點名阿嬌前夫賴弘國「愛砲也愛劈」遭對方提告，陳沂也馬上發文酸「廣告大嬸被通緝，只要入境台灣直接抓起來」，持續空中交火。

◎ ㄚ頭詹子晴

陳沂開槓從網紅尬到藝人，先前ㄚ頭在某直播中分享瘦身產品，強調可以把脂肪溶成水，被陳沂猛虧「不讀書真的很可怕」，還酸要申請諾貝爾獎，批ㄚ頭是說謊精。

近幾年ㄚ頭積極創副業，今年光是餐廳、飲料店就多達300多家分店，年收破千萬，對此陳沂再質疑，年收不可能只有千萬，「怎麼算都覺得很唬爛」，質疑ㄚ頭只是通告藝人，資本從何而來。ㄚ頭則不甘示弱回酸「蹭新聞」，表示很多東西是事實，就沒什麼好特別回應

◎ 小豬羅志祥

陳沂和羅志祥槓上的事蹟想必吃瓜網友都不陌生，從「亞洲空幹王」到「時間管理大師」都能看到陳沂的評論出沒。2016年陳沂批羅是空幹王，還說「三拍五抱」的行銷手法肉體斂財、賣淫小模，遭到羅反告損害名譽，沒想到之後爆出羅偷吃旗下女藝人、化妝師、多人運動等醜聞，陳沂更開心的連發10篇文慶祝，隨後羅的7簽字長文道歉也讓陳沂砲轟「向國中生幻想自己是情聖」，每一次開槓火力都相當猛烈。

近來羅復出動作頻頻，開YT、IG發文等，陳沂喊話想要feat.拍影片，又酸羅在IG把無聊當有趣，甚至開直播痛譙猛酸。

◎ 陳為民

雙陳對決！陳沂去年在臉書開直播，批評國軍「志願役大部分是廢物」，陳為民跑到國防部發言人粉專留言「告死這狗畜」。

最後不只國防部提告陳沂，陳沂也反告陳為民妨害名譽，稱自己想要探討軍中霸凌、舞弊問題，卻反被罵狗畜，要把收到的賠償金捐出去「功德圓滿」。

◎ 王思佳

2018年王思佳出席活動不慎露點，遭到陳沂狠酸「俗氣」、「胸前那兩粒應該是磁力貼」、「奶頭黑」，王憤而提告後陳沂再嗆「走光全是明知故犯」，最終因無猥褻動作、單純走光不起訴處分，這也讓陳沂開酸「地檢署認證：無法引起性慾的人」。王思佳則貼文表示「人生是場耐力賽，最後笑的才是贏」，標註「自古醜人多作怪、你說奇怪不奇怪」暗暗回擊。

陳沂先前也揶揄王思佳是蓬萊仙山女神、出過五張專輯還沒人知道非常不容易、到底有多不紅等話，一次次對槓，恩怨就累積起來了！

◎ 吳宗憲

陳沂和吳宗憲的「愛恨糾葛史」可能是無人不知、無人不曉，從吳嗆陳沂「女黃安」開始就不斷互槓，砲火還延伸到酸吳姍儒靠爸、罵吳宗憲是「地檢署認證的爛咖」，吳先是大器反擊「沒關係給她講，她也很可憐啦，號稱主持人卻也沒看過她主持」等話。

隨後陳再酸「搞外遇沒有說清楚講明白」，惹到吳反嗆「爛東西」，再到近來的雞排妹事件，吳宗憲也說「狗咬狗一嘴毛」，表示陳沂還沒進入藝能界就已經不在了，勸她要精進女德，喊話「她根本不是我們圈內人」，戰鬥場面持續上演。

◎ 館長陳之漢

陳沂和館長陳之漢兩人都屬於直話直說的類型，從2018年陳沂就批評館長雙重標準，嘴巴喊不要歧視女性，卻沒阻止粉絲用「破麻」、「下流吃香蕉」等方式羞辱她。館長先前在自家健身房遭槍擊，第一時間開直播交代遺言，之後聊到此事時遭到陳沂嘲諷「到底要消費中槍多久」。

除此之外，館長砲轟高雄花百億蓋藝術中心，痛批浪費人民的錢給有錢人享受，對此陳沂開酸「有些人觀念真的很奇妙」，直指館長想法錯誤，嗆聲「飯都吃不飽了，就不要拿手機付網路費看會損害大腦的直播吧」。

◎ 雞排妹鄭家純

母親節周末開啟的戰場，你跟上了嗎？雞排妹性騷擾案委請的律師被爆勾結仙人跳集團，陳沂逮到把柄酸雞排妹「懂請律師」、「學以致用」，雞排妹不滿，狂打LINE給陳沂直球對決，不僅被拒接還被貼上「恐怖情人」標籤。

9日兩人開直播對質，從性騷擾案辯論定義、陳沂嗆雞排妹是「黑菊姊」等，兩女大戰2小時吸引1.5萬人觀看，開槓直播畫面甚至被做成迷因梗圖，陳沂臉書遭檢舉下架，話題聲量十足，成為近期網紅熱門事件。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月12日至2021年05月11日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳沂開槓名人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時新聞網)