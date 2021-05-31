承包軍方土木工程的包商張信健，因遭偷渡大陸的天道盟份子林韋志遭吸收為共諜，返台欲行賄情報單位洪姓人員，刺探情報人員名單及軍事機密未遂，被依貪汙等罪判刑3年確定，張入監服刑，已獲准假釋，台灣高檢署檢察官向高等法院聲請付保護管束獲准，張預計本周出監。

檢調查出，竹聯幫份子陳智強2018年遭擄凌虐致死，警方懷疑天道盟份子林韋志涉案，林韋志潛逃大陸受大陸軍情人員「阿皓」資助並吸收為共諜。承包軍方多起土木工程的張男與林姓股東因想透過林韋志關係，在大陸拓展業務，赴陸聯繫林韋志，林韋志介紹阿皓與2人認識，由阿皓招待2人食宿，吸收為下線。

事後，阿皓資助張返台。2018年11月，張向任職某情報單位的洪姓友人等人接觸，欲刺探軍事機密。2019年6月，張受阿皓指示，欲提供金錢要求對方提供情報人員名單、軍事機密文件遭拒，引起對方起疑檢舉。

檢調前年搜索約談張、林、洪男3人到案，高檢署將張、林2人起訴，另洪獲不起訴，張、林2人去年各被依違反《國家情報工作法》、《貪汙治罪條例》及《刑法》刺探國防祕密未遂罪判刑3年、1年10月確定，入獄服刑。

另林韋志則因未到案遭高檢署通緝，陸方見他未達成任務，認無利用價值，林韋志走投無路，去年5月18日搭機返台遭檢調拘提到案並收押，林韋志認罪，去年9月遭高院判刑1年6月。

張男去年4月28日入監服刑，矯正署今年5月21日核准假釋，高檢署檢察官日前向高院聲請付保護管束，獲高院裁准，張近日出監。

(中時 )