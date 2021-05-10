陳博文牧師在30年前成立平安基金會關懷中心，並推動手語課程，幫助聽障者，高雄的小孟和小潔母女就是受惠者。原本遭語療師言語恐嚇霸凌的小潔，被醫生判定恐終身不能說話，小孟帶著女兒去上手語課程，不僅讓小潔找回和人相處的自信，小孟也學手語，至今上到高階班，手語成為母女倆之間「愛的秘密」。

小孟（化名）8年前生下女兒，先生滿心歡喜迎來「上輩子的情人」，第3天夫婦倆帶著女兒出院返家坐月子，途經一場廟會遶境活動，當時車外鞭炮聲震耳欲聾，孩子卻睡得出奇安穩；返家後，住處鄰居正在整修建物，工地敲敲打打的聲響，一樣吵不醒小潔，當時夫婦還心想「孩子可以睡得這麼安穩，以後應該會很好帶」。

後來小孟帶著女兒進行「新生兒聽力篩檢」，沒想到小潔罹患「先天聽神經細小症」，證實女兒是聽損兒，婆婆卻無法接受，還將一切罪責歸咎是小孟「上輩子做了壞事，才生出這種女兒」，導致婆媳關係決裂，小孟則以照顧生病母親為名，帶著女兒回到娘家生活。

小孟和丈夫後來花13萬多元買了一副人工電子耳給小潔，並帶她上語療課，小潔學習進展緩慢，直到2歲時才學會叫「爸爸媽媽」，原本開心上課的小潔，因語療中心換老師，新進老師言語恐嚇霸凌，導致小潔心靈受創，不僅不願上課，還連2個月不肯說一句話，醫生甚至宣告小潔「因過度害怕」，有80%的機率終身無法說話。

小孟為讓小潔開口說話，找到專門學手語的平安基金會身心障礙關懷中心，才讓小潔逐漸打開心門，靠著學手語找回和人相處的自信。

小孟因看不懂小潔比的手語，缺乏和女兒溝通機會，因此她也報名學手語，如今已上到高階班；小孟說，「學手語後，母女感情更加親密，母女倆若有事想溝通卻不想讓丈夫知道，彼此會用手語表達，成了母女之間的悄悄話」。

多重障礙學童小倫在關懷中心在手語特教師李雅貞和姑姑的協助下，以手語和字卡學習認識這個世界。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)