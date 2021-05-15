台語金曲歌后李愛綺與外籍老公Duke結婚13年，育有1子1女，近年來她與從事健身運動事業的老公，一同合開複合式健身房，豈料受到疫情影響，損失嚴重，加上昨雙北市宣布防疫警戒提升至第3級，健身房、遊藝場所等休閒娛樂場所應關閉，李愛綺緊急通知上課的學員們，健身房已暫停營業，不要到場撲空。

李愛綺表示健身房將暫停營業至28日，至於後續開業狀況？她說：「一切依照指揮中心、配合政府法令規定。」她與老公已熬過去年疫情難關，希望今年順利度過，憶起去年受到疫情影響，3個月慘賠3百萬元，十分無奈，對於今年的損失？她語帶保留說目前剛開始，損失還無法估計。

但他們健身房去年因疫情影響，1個月約損失1百萬，現在健身房先暫停2周，粗估損失50萬元。李愛綺與老公用心經營健身房，業績穩定，卻因為疫情減少許多客流量，她呼籲希望政府之後可以有紓困、振興或補助方案，協助運動產業度過難關。

(中時 )