面對大股東南港步步進逼，去年泰豐董事改選公司取得階段性勝利，但今年泰豐有意趕盡殺絕，南港也出招進攻反制。

5月3日起，泰豐小股東連續5日登報開嗆，並以5封「致泰豐輪胎4.8萬股東的公開信」呼籲：今年泰豐股東常會委託書，千萬不要再給錯人。市場派南港輪胎派任的法人董事趙國帥，5日也到台北地檢署按鈴申告，控告泰豐董座馬述健涉及背信和偽造文書。這一周，泰豐經營權重燃戰火。

2020年6月19日，老牌輪胎廠泰豐董事改選，泰豐董事長馬述健一改過往神情，提早到公司坐鎮，為的就是面對南港輪胎的步步進逼。

雙方下月股東常會交鋒

南港在泰豐股價下跌時，豪砸近10億元持股泰豐14％，來勢洶洶欲搶經營權。當時礙於南港持有泰豐股權未滿1年，無法徵求委託書，最終在6席董事、3席獨董中，僅搶下一席董事席次，也就是這回按鈴申告的法人代表、華航前董事長暨總經理趙國帥。而公司派馬家去年勝出後，南港並無退意，不僅持續買進泰豐持股達近兩成，今年還意圖加開「經營權延長賽」。

這回延長賽的爭端始於4月26日，泰豐公告，股東提出解任南港輪胎暨其指派之法人代表（趙國帥）案；於此同時，市場派提出「解任3位獨立董事」案來反制，雙方將在6月17日股東常會交鋒。

雙方陣營展開新的經營權攻防。公司派在提出解任南港輪胎暨其指派之法人代表案後，5月新增解任其後所指派之代表人的董事職務，企圖對南港輪胎來勢洶洶之舉趕盡殺絕，一席不留。

公司派欲解任南港董事席次的理由，在於泰豐與南港輪胎為輪胎同業，互相具競業關係，對於南港任泰豐董事，恐有洩露泰豐營業祕密之虞，因此認為南港不應繼續出任。

而市場派則是希望透過解任3席獨董，造成重新補選，企圖再搶一席獨董席次。若能一舉奏功，南港就有股東臨時會召集權，隨時可以發動召開股臨會搶經營權。

就目前持股來看，公司派董監持股約5％，加計馬家與其外圍，可控股權約17％，而南港3月底持股泰豐約20％。雙方掌握股數堪稱勢均力敵，扣除外資近7％持股，在外流通股權逾56％。換言之，雙方未來爭取委託書的成果，將是決定勝負的關鍵。

曾參與公司經營權爭奪戰的兆紳管理顧問董事長劉兆生分析，只要股東常會出席股權過半，提案超過3分之2同意，或3分之2出席、過半同意即能解任；因此，若市場派掌握持股多於公司派，就有機會解任獨立董事。而在股東常會前夕，市場派積極放大分貝，先是小股東連續登報，再加上趙國帥按鈴申告之行為，主要希望放大爭議，以爭取外資與小股東的支持。

趙國帥5日按鈴申告，指泰豐4月26日召開董事會時，南港輪胎的解任獨董案雖被列入討論事項，但遭公司在提案內容加入「暨董事會提委請外部專業人士進行鑑識會計專案」等文字併案，控告泰豐董座馬述健涉嫌背信及偽造文書罪。

泰豐也立即回應，強調公司依決議列入股東會議案，「董事會決議列入股東會議案，均按股東原提案文字列入，未做任何文字修改，絕無涉偽造文書及背信之情事」。

而1位律師則點出，股東提案被併案屬灰色地帶，即使南港控告泰豐董座，實務上能否構成違法仍是未知數。

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《今周刊》(第1273期)

(中時新聞網)