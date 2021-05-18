台電公司昨晚間於臉書發布臨時通知表示，因用電需求攀升，為維持電力供需平衡，將有部分地區停電，其中第一輪停電名單包括台北市的南港、內湖區，出身港湖選區的綠委高嘉瑜忍不住直批，「內湖人好欺負嗎？當內湖人塑膠嗎」？沒想到此話一出，竟遭同黨的前桃園市議員王浩宇痛批，「有這種立委，還需要敵人嗎」？

高嘉瑜昨（17日）在臉書痛批，「為何北北區第一輪停電名單，幾乎9成都在內湖？！上次是人為疏失！！這次又是為什麼？！台電還有什麼藉口？！當內湖人塑膠嗎？人為疏失一再發生？台電董事長該下台了！」

不過，此篇文章一出，引發王浩宇的不滿，立即在臉書砲轟，「有這種立委，還需要敵人嗎」？王浩宇指出，這次的停電，有很多綜合原因，第一個原因是因為通常這時候還不是用電尖峰，因此台電安排歲修，很多電廠無法即時發電；第二個原因，是缺水水力發電補不上；第三個原因，是核三廠興達電廠出狀況；第四個原因，是大家都待在家各自開冷氣增加了用電，因為防疫的關係，本來分散在外面的民眾，都回到家吹冷氣、用電，因此讓用電量創下歷史新高，很多原因綜合在一起而出了這個狀況。

王浩宇臉書。（摘自王浩宇臉書）

王直言，罵台電是最廉價的，但千金難買早知道，要怎樣知道這些狀況都會同時發生呢？因為要討好憤怒的民眾而跟著國民黨亂罵、讓核終撿到槍抹黑政府，這樣的委員真的好棒棒

王浩宇臉書。（圖片摘自王浩宇臉書）

王浩宇po出這篇文章後，又再發一篇貼文批評高嘉瑜，「內湖人停電好無辜？你內湖有在發電嗎？台北市是台灣家戶平均用電最高的城市之一，結果用的電都是新北、桃園、台中、高雄供應的，核廢料、空氣污染全部都留給外地人，自己爽爽的耗電量全國第一。那南部人發電還得停電，不是更無辜？自私的天龍人」。

(中時新聞網)