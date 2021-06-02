高端疫苗今(2)日苦吞第3根跌停，股價下殺至284元，市值蒸發逾200億元，有逾1.7萬張賣單排隊等著賣股。前國民黨立委蔡正元諷刺綠營，從去年的「萊豬黨」，現在又變成「高端黨」。

高端股價從農曆年前2月5日收在148.5元，一直到本土疫情爆發後的5月17日，股價來到417元。今(2) 日苦吞第3根跌停，股價下殺至284元，市值蒸發逾200億元，投資人搶著脫手，有逾1.7萬張賣單排隊等著賣股，早盤也有1200多張的成交量。

前國民黨立委蔡正元諷刺綠營，去年從上到下護航萊豬，成了萊豬黨。美豬進口到台灣後，綠營自己不吃，卻讓軍人吃。

蔡正元砲轟，今年綠營從上到下護航高端疫苗，刁難進口WHO認可的疫苗。綠營應該集體當高端的白老鼠，幹嘛拿台灣人的納稅錢買高端，硬要逼台灣人當白老鼠？到時又逼軍人先當白老鼠。他質疑，現在又找八大公股護航高端股價，綠營想當高端黨想瘋了嗎？

(中時新聞網)