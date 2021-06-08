中研院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，且表示主因乃是蔡英文總統，總統府發言人張惇涵則說，對於陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員一事，總統府都並不知情。不過，國民黨前立委孫大千今（8）日在臉書提出質疑，蔡英文和高端之間究竟有什麼不可告人的關係？他並列舉3件事情，稱國產疫苗的背後有著龐大而且複雜的政商關係。

首先，孫大千指出，陳培哲公開表示，國產疫苗審查最大的困難就是蔡英文，因為蔡英文既然已經講了7月底要打國產疫苗，在這種情形下，食藥署擋得住總統府的壓力嗎？關於陳培哲的質疑，蔡英文難道不需要自清嗎？

第二，孫大千說，陳培哲只不過是基於本身的專業角度，對於國產疫苗發表了不同的看法，就立刻引起綠營側翼的全面圍剿，奇怪的是，圍剿陳培哲的力量完全不具備相關的疫苗知識，就在國產疫苗即將面臨解盲階段的敏感時刻，急急忙忙地要打擊抹黑陳培哲，這究竟是要掩蓋什麼樣的問題呢？

孫大千提三件事，指國產疫苗的背後有著龐大而且複雜的政商關係。（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千接著提出第三點，從最近曝光的一段日本國會詢答的視頻中，可以了解日本政府的認知是「7月之後台灣國內的生產體制會比較完整，目前暫時比較緊急」，所以日本才優先提供124萬劑疫苗給台灣；而值得國人推敲的是，有誰告訴日本政府，台灣的國產疫苗一定可以在七月解盲成功？誰在害怕日本政府如果捐太多疫苗，就會排擠到國產疫苗？

國產疫苗二期臨床試驗的結果尚未公布，解盲測試的結果也未見分曉，孫大千質疑，蔡英文為什麼就可以未卜先知告訴台灣人民，七月底可以施打國產疫苗？難不成這齣國產疫苗大戲的劇本早就已經寫好了，可憐的台灣人民只能夠含淚擔任國產疫苗全民公測的白老鼠嗎？

針對有網路社群指稱「台灣政府告訴茂木外相，七月要打國產，所以只要少量應急，這就是為什麼日本AZ只來124萬劑的原因」，外交部昨還原日本外相茂木談話，表示該網路社群的敘述明顯不實，不僅嚴重扭曲日本政府的誠意，為特定政治立場操弄輿論的意圖更不言可喻，強調目前全球各大疫苗廠供貨依然緊張，會持續向各疫苗原廠及主要生產國盡力爭取，確保供應穩定。

(中時新聞網)