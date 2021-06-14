中央預計明天再配發10％AZ疫苗給台北市，市長柯文哲14日表示，先前的5萬劑再加7000劑還是沒解決問題，他想不出更公平的方法，所以從年紀大的人開始施打，另若醫療院所使用1CC的針頭接種，每罐疫苗約可多打1人，多出來的就交給醫療院所決定，現在第1至7類人員都可接種，他相信台灣醫生在社會階層是受到人們尊敬，不會亂用。

中央配發7萬劑疫苗給北市，其中有1.2萬劑是專案運用，北市可用的疫苗為5.8萬劑，明天中央將在配發10％、約7000劑給北市。

柯文哲今指出，台北市75歲以上長者有19萬人，中央先前發個5萬劑，再加7000劑還是沒解決問題，想不出更公平方法，他的策略就是從年紀大的長者逐步開放施打，年齡慢慢往下降，來多少劑就打多少人。

外界好奇如果長者預約了卻沒前往施打，疫苗有剩該怎麼辦，柯文哲表示，1瓶疫苗可以施打10人，若用1CC針頭打疫苗，大概可打到11人，由於可能會有預約的民眾沒來接種，或疫苗還剩可多打1個人，現在第1至7類人員都可以打，所以授權診所自行去運用，雖然規則在那，但不用把規則訂到百分之百，人與人之間要有信任，多出來的疫苗接給診所做決定，台灣醫生在社會階層是受到人們尊敬，也不會亂用。