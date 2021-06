美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗將在今天下午抵台,對此,前國民黨主席朱立倫表示,「感謝美方朋友在台灣最需要疫苗的時候給我們的幫助。這批疫苗是對疫情最重要且具體的幫助!」

朱立倫上午透過臉書發文表示,並以英文「Taiwan is a friend in need the U.S. is a friend indeed. Thank you for your help.」感謝美國是「真朋友」的幫助。

國民黨立委馬文君也透過臉書表示,「非常感謝日本和美國,在我們最需要疫苗的時候,即時伸出援手贈送疫苗給我們。」馬文君說,台灣人民現在或即將施打的疫苗,不是美國、日本,不然就是民間企業「送的」,「過去和未來,政府做了什麼?還可以做什麼?」

馬文君表示,500多個生命的逝去,幾乎都沒有機會與親人道別,還有多少家庭,多少心痛的故事?「疫苗是救命的,不是政治的!」。