美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗將在今天下午抵台，對此，前國民黨主席朱立倫表示，「感謝美方朋友在台灣最需要疫苗的時候給我們的幫助。這批疫苗是對疫情最重要且具體的幫助！」

朱立倫上午透過臉書發文表示，並以英文「Taiwan is a friend in need the U.S. is a friend indeed. Thank you for your help.」感謝美國是「真朋友」的幫助。

國民黨立委馬文君也透過臉書表示，「非常感謝日本和美國，在我們最需要疫苗的時候，即時伸出援手贈送疫苗給我們。」馬文君說，台灣人民現在或即將施打的疫苗，不是美國、日本，不然就是民間企業「送的」，「過去和未來，政府做了什麼？還可以做什麼？」

馬文君表示，500多個生命的逝去，幾乎都沒有機會與親人道別，還有多少家庭，多少心痛的故事？「疫苗是救命的，不是政治的！」。