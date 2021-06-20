美國擴大提供台灣250萬劑疫苗於今天傍晚抵台，國民黨發言人陳偉杰表示，國人都非常感謝美國適時伸出援手，但現在進來的疫苗多數都是別人捐贈的，那政府自己買的為何到貨比例如此之低？蔡英文總統是否應明確告知國人，政府購買的疫苗何時會進來？這些疑問難道政府都不用給人民交代嗎？

國民黨發言人陳偉杰。（圖/國民黨發言人 臉書）

國民黨發言人臉書粉專20日貼文指出，陳偉杰表示，請中央在分配疫苗建立標準SOP流程，他提到，關於疫苗分配不公，侯友宜市長就質疑說「請大家去問指揮官」，柯文哲市長更是批評「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。陳偉杰說，中央想杜悠悠之口，又想做得漂亮，就要公平、公正、公開做到以下兩點：

第一、按照明確的各項計算標準，事先將各項數字傳送各縣市政府予以確認，待各縣市回覆正確無誤後再行分配，別自己說了就算。

第二、以正式公文通知各縣市政府疫苗何時配送、何時抵達，別再拿網路新聞截圖來證明。

陳偉杰強調，分配疫苗一定要考量各地疫情嚴重性，趕快協助解除疫情，別讓雙北再被有心人士批評「用疫情綁架台灣」、「讓全台灣陪著雙北一起坐牢」這種鬼話。

陳偉杰語重心長的表示，在民進黨執政下的台灣，如今國人只能靠他國「受贈」來獲得疫苗，那政府先前所有宣稱購入的疫苗到底在哪裡？到底還要台灣人民等多久？何時台灣民眾才能免於疫苗缺乏的恐懼呢？而這些疑問難道政府都不用給人民交代嗎？

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