全國三級警戒將屆滿1個月，新北市是疫情重災區，新北市長侯友宜第一線抗疫，卻頻遭綠營人士圍剿，侯友宜13日證實與蔡英文總統通話過程中，有向蔡總統提醒「約束底下的人」。新北市議員葉元之表示，接受合理的監督是應該的，但惡意造謠謾罵就是扯防疫後腿，他更指出，「侯友宜的喊話，賴清德應該最有感」。

葉元之今(14日)在臉書上表示，侯友宜向蔡總統表達希望約束綠營人士，停止謾罵，消息一出，果然引起綠營大肆批評，有的說新北像一言堂、有的說侯逃避監督，連王浩宇都跑出來，說新北害全台三級警戒。

葉元之認為，接受合理的監督當然應該，但是惡意造謠謾罵，就是扯後腿，有害新北防疫，他還列舉了幾項之前民進黨對侯友的的攻擊，並指出，另外還有一堆綠民代黨工及側翼，造謠校正回歸是因為新北蓋牌、新北醫護假日休假不打疫苗、沒有檢疫中心、防疫旅館不夠等，族繁不及備載，「疫情當頭，新北市抗疫還要闢謠，兩面作戰，甚是辛苦」。

針對被罷免的前桃園市議員王浩宇也批評侯友宜，葉元之則反嗆，「至於桃園的王浩宇，好意思說全台陪新北三級警戒，要不是桃園市政府造成諾富特破口，病毒會被放進台灣來嗎？是不是要先檢討鄭文燦？侯友宜忙著抗疫，民進黨卻忙著『抓猴』，能不向蔡總統請託嗎？」

葉元之直言，侯友宜的喊話，副總統賴清德應該最有感，因為當初在總統初選時，他也曾拜託蔡總統約束網軍不要攻擊他，蔡英文應該檢討，為何大家都有相同的心聲，「大家覺得，這些造謠攻勢，是蔡英文授意？還是她管不住底下的人？」