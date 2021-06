美國援助250萬劑疫苗抵台 蔡英文致謝:患難見真情

美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗今天下午運抵台灣,蔡英文總統再度發表談話,感謝美日政府「這正是患難見真情的展現」。她強調,已洽購的疫苗還會分批到貨,她與政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事。鼓勵國人接種疫苗,也提醒國人,「疫情仍嚴峻,拜託大家不要鬆懈,一起度過眼前難關」。

以下為蔡英文總統談話全文:

此時此刻,美國政府所提供的250萬劑疫苗,已經到達台灣了。在此,我們要向美國政府及全體投入這項工作的人,表達最誠摯的感謝。

過去一段時間,疫苗一直是台灣的「關鍵字」,也是整個政府團隊最優先的工作。

對於已經訂購但延遲到貨的疫苗,我們透過各種管道去催促。看到有國家願意提供疫苗,我們也想盡辦法去接洽。當然,正如前幾天大家所見,我們也跟民間合力,希望能夠克服萬難,購買到更多廠牌、劑量的疫苗。

我要感謝我們的外交團隊,無論在美國、在日本、在歐洲,在台灣,幾乎是不眠不休,想盡辦法,要為台灣爭取更多疫苗。我也要感謝日本政府和美國政府,理解台灣遇到的困難,願意及時伸出援手,給我們最多的支援。

記得疫情爆發之初,我們快速地穩定了口罩供應,並隨即援助急需口罩的國家。當時國內有一些不同意見,但是我們相信一件事,A friend in need is a friend indeed,也就是患難見真情。

現在,我們遭遇困難的時候,我們的好朋友也伸出援手,這正是患難見真情的展現。尤其日本和美國,目前也都還在為遏制疫情而努力,但他們仍然願意協助台灣,我真的要再一次表達由衷的感謝。

加上今天抵達的250萬劑,台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗;後續已洽購的部分也還會分批到貨,可以說部分緩解了燃眉之急。但我們不會因此鬆懈,我和政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事,繼續來努力。

最近有系統的疫苗施打已經展開,但是我們也發現,有很多假訊息、不實言論在流傳。無論是對疫苗副作用加油添醋,或者是破壞大家對指揮中心信任的說法,都製造社會的不安情緒。

朋友吵架、家人反目、退框退群,相信是很多人最近都有的經驗。我想提醒大家,家人、朋友難免都有意見不合,但病毒才是我們真正的敵人。病毒沒有政治傾向,不會跟我們吵架,但是當我們稍有疏忽,就可能傷害我們身邊親愛的人。

吵架、退框都無助於防疫,相信專業、相信科學、信任指引,才能在疫情蔓延的時候,守護我們身邊心愛的人。

因此我要再一次提醒,已經在接種順位裡,但是還沒接種的朋友,拜託趕快去接種。也想要告訴順位稍晚的朋友,我們正全力確保預訂的疫苗,能如期到位;先前交貨落後的也可以趕上進度。請大家能夠理解和諒解。

這幾天,我也觀察到,路上的人車比警戒剛開始的時候多了不少。我理解長期的警戒,確實讓大家很疲憊。疫情雖然稍微減緩,但情勢仍然嚴峻,還是要拜託大家不要鬆懈,才能度過眼前的難關,謝謝大家。