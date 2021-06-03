大陸對台單位自2016年起陸續拋出了「逐步落實台灣人在大陸享有國民待遇」的宣言，讓台灣媒體一度炒作統戰議題，而台灣政府則冷靜回答「只要對在大陸的台灣人方便就好」，事實上在大陸，台灣籍、大陸籍的界線，已越來越模糊。

頻繁往來兩岸的人近年不難發現，在機場中多了一些十幾年前不太會有的情況──手持台胞證的夫妻，牽著拿著粉紅色「大陸居民往來台灣通行證」的孩子，這在大城市的機場裡尤其普遍。

儘管在大陸有超過百萬名台灣人常駐，許多人在此娶妻生子、落地生根，但大陸「適合工作、不適合生活」的印象深植在多數台灣人的心裡，隨著兩岸婚姻越來越普及，「在台灣生還是在大陸生」、「怎麼落戶籍」成為台商太太論壇常討論的話題。

就客觀比較而言，台灣身分理應比大陸身分更吃香，有優良的健康保險、140多國的護照免簽，當有在大陸生活的台商二代表示，家裡三個孩子，她是大陸籍、二弟是台灣籍、三弟打算由台灣籍轉入大陸籍時，真顛覆了許多人（尤其是台灣人）原先的想像。印象中，大陸配偶嫁到台灣後入台灣籍的非常正常，但從台灣籍轉大陸籍極少。

「我不知道你為什麼這麼訝異，這在廈門不稀奇啊？我身邊也有一些想從台灣籍轉入大陸籍的年輕人。」嘉敏說得理所當然。

台灣籍和大陸籍，在這樣的時代背景、這樣廣袤的土地上，有多大差異？深訪完一些台二代年輕人後會發現，兩岸的差異和界線，許多時候，不過是被刻意放大。

當大陸人還是台灣人？「工作機遇」是關鍵

在號稱「最像台北」的廈門，有多少台灣人？2013年的數據是超過十萬，而廈門常住人口不過三百多萬。「有時候根本分不清對方是台灣人還是大陸人，兩岸在這裡並沒有多明顯的分界。大家一起工作、生活，沒有差別。」

嘉敏的母親是台灣人，早年來大陸打拚，自此在廈門安家落戶，給孩子報戶籍的理由很簡單：公平。年齡相近的大女兒入大陸籍、二兒子入台灣籍。

「你和弟弟身分不同，從小感覺有什麼差別嗎？」

「沒什麼吧，差異大一點的是生活方面。我是廈門戶口，他是台灣戶口，在生活上我比他方便多了，可以很方便地買高鐵票。」嘉敏進一步說明，「我們都長期在大陸生活，逢年過節才回台灣的祖母家，台灣健保、出國免簽等不是最重要的考慮，生活上的方便性才最重要。在廈門很少有台灣人會特地為了健保隨時坐飛機回台灣看病，出國一年又能有幾次？」

「你說過父母希望最小的三弟從台灣戶口轉入廈門戶口，想轉就隨時可以轉嗎？有什麼考慮？」

「父母一方是台灣人的話，12歲以前，可以方便地從大陸籍轉台灣籍，12歲之後基本就難了，若要從台灣籍轉大陸籍相對容易，沒什麼年齡限制，以廈門來說，18歲以下要轉籍的話父母有房即可，18歲以上就必須在當地買房。因此在廈門買房生活的台灣人，有一些會為了方便性轉戶籍。」

「為什麼我父母希望三弟轉戶籍？因為未來工作前景。母親十多年前為了機會和發展才從台灣來到大陸，台商在這裡重視的都是機遇，而就現實層面來說，台灣這個身分在當前的大陸找工作不但沒有多少加分，反而會喪失一些在大企業工作的機會。許多企業看到『台灣人』，第一個會想到『辦工作證麻煩』，而不是專業。」

是選擇，不是優劣比較

嘉敏說在廈門，因為「工作機遇」而選擇落戶大陸，甚至是轉戶籍、選擇改當大陸人的台灣人並不稀奇，廈門大學畢業後、留在廈門經營餐飲店的30歲台灣青年張永興買房後，選擇轉入廈門戶口。

「在大陸十二年，以後要用入台證回台灣看父母了。」他半開玩笑地說，「我爸媽都笑說，怎麼台灣兒子養一養變成大陸人？但他們也願意支持，現實情況考慮而已。」

「出於什麼考慮？」

「生活方便性，就醫方便，做生意方便。兩岸對立久了，從台灣戶籍轉大陸戶籍，容易被解讀成什麼優劣比較，其實不過是選擇不同。」

「來大陸，許多人是為了就業機會，如果待得習慣、往後也沒有回台打算，甚至安家了，選擇轉戶口、給小孩落大陸籍，在現在都不是稀奇事。」

張永興認為，不論大陸要給台灣人準國民待遇是不是統戰，對於有興趣赴陸、並且成功找到不錯的機會的台灣年輕人來講，政治上的東西，對老百姓而言太多虛的，生活上的方便、更多機會，是多數人最在意的。

和嘉敏一樣，張永興認為兩岸年輕人的差距並沒有多大，從台灣戶口轉到大陸戶口、從台灣人變成大陸人，他不覺得有多少差別。「廈門戶口出國申請自由行很容易呀」，他頓了頓，「的確，台灣戶口和大陸戶口沒差別，言下之意，就是台灣身分相比十多年前，可能沒有多大的誘惑力了。」

但是，張永興再次強調，這些都是選擇，不是兩岸孰優孰劣。「在這裡，台灣人和大陸人沒有什麼差別，我們一起工作、生活，也能明白對方」，這是嘉敏和張永興在訪談時都強調過的。

這些案例有多普遍，沒有數字可以證明，但是這現象確實存在，而這反映出的，是兩岸對彼此的刻板印象可以打破，可以重新思考──兩岸的界線和差異，到底有多大？台灣與大陸，真有那樣根深蒂固的不同？

或許許多人不過是將心裡的那道牆，越築越高罷了。（林犀）

（本文來源多維新聞網，授權中時新聞網刊登）