台灣新冠肺炎疫情嚴峻，80多位在大陸各省市工作或求學的台灣青年近日串聯接力錄製「你們安全，我們安心，兩岸攜手，並肩戰疫」的影片，傳達對台灣親友的關心和祝禱。

署名「一群在大陸關心台灣親友」的台青在聲明中表示「人在大陸，但心繫台灣」，擔憂在台親友的健康與安危，號召北京、上海等共17個省市區近80多位台灣青年自發錄製影片，表示衷心期待疫情盡快過去，兩岸能恢復正向交流交往。

聲明中表示，盼台灣重視科學防疫，不要再以政治掛帥，不要再以意識形態排除大陸防疫經驗，此外，也不要再刻意阻擋各界捐贈及購買的國際認可疫苗。

活動發起人、海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇表示，他家在新北中和，社區有鄰居確診新冠肺炎，但社區卻沒有封閉也沒有普篩，讓他對家人安全非常憂慮，每天打電話叮嚀家人注意防疫措施，和身體狀況，家人反倒要他照顧好自己，令他感到相當心酸。

鄭博宇說，眼見台灣疫情蔓延，許多在陸台青也都非常關心在台灣親友安危，因此在台青群組中發起活動，隨即獲得台青們響應，一周內徵集80多名台青自拍影片，影片發出後，台青們的台灣親友看了都覺得窩心。

(旺報 )