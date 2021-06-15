新冠肺炎肆虐全球長達近2年，而台灣守了1年多的平靜生活，也在上個月被猛爆出的本土疫情打破，全台進入三級警戒已經超過3週，雖然確診數下降，但每天的死亡數字仍是讓人聽了心驚，而藝人賈永婕為此熱血跳出來，號召捐救命神器HFNC(高流量氧氣鼻導管全配系統)，各界朋友紛紛響應，包含因失言風波而沉寂一整年的歌手范瑋琪，讓不少網友改觀，紛紛到她臉書道歉並致謝，而范瑋琪也打破沉默，罕見發文回應。

台灣本土疫情雖下降，但指揮官陳時中表示仍沒有放鬆的本錢，因為死亡率跟重症比例仍相當高，讓民眾聽了也感到惶恐，而除了推進疫苗接種進度外，藝人賈永婕更熱心為醫護「補血」，號召捐救命神器HFNC，集各方親友之力，一捐就是330台，並跟廠商努力拚在3天內就交到各家醫院手中，之後還會持續增加，與此同時還每天給醫護送一百個便當支援，讓眾人相當感動她與友人們的善心。

而過去因口罩出口問題鬧出失言風波的歌手范瑋琪，她跟老公的名字，出現在賈永婕公開的HFNC捐贈名單中，賈永婕表示，她在思考哪些藝人很熱心公益時，想到了范范夫妻，於是打電話過去，「范范聽完了之後也熱血參與，她跟黑人一人一台」，消息一出引發熱議。

許多人得知范瑋琪跟老公陳建州低調行善，紛紛湧入她的臉書，留言表達感謝，「謝謝妳和黑人的愛心」、「謝謝妳為台灣奉獻，感恩」，其中不乏道歉的留言，「雖然妳去年有些發言不適當，但你的愛心還是很讚賞」、「感謝你的付出…對不起之前一直黑你」、「以前罵過你，但這次你捐了救命機器，還是要感謝你，謝謝你在台灣需要時的貢獻」，而這段時間相當低調很少po文的范瑋琪，也難得在昨天(6/14)發了文，寫下「祝大家都有個平安健康的端午節～ 台灣加油，我們一起守護」，回應眾人的反饋。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922