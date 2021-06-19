賈永婕近日因熱心暖送物資給醫療人員，並在3天內募資買下300多台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）捐贈，被網友盛讚是「抗疫女神」，更獲得蔡英文總統致電感謝。昨(18日)她受訪，自曝接到過世父親昔日軍校同學打電話讚揚她，讓她感動紅了眼眶。

上月中台灣新冠肺炎本土疫情爆發，所有醫護人員的重擔和壓力可想而知，賈永婕便發起送愛心餐到醫院的活動，期間也有不少藝人與名人朋友加入，慷慨解囊。而賈永婕透過網友分享，更得知目前醫院缺乏HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），便發起募資，最後集結了9千多萬善款，買了342台機器，並親自發送給各大醫院。

賈永婕仍持續發送愛心便當給各大醫院。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

近日，賈永婕透露在送物資路程中接到蔡英文總統來電，起初她因在忙還掛了對方電話，後來才發現是總統府打來，賈永婕便將車先停在一旁「洗耳恭聽」，而總統除了感謝更表示明白她所受到的委屈，希望不要因為一些聲音改變了她的熱誠，賈永婕則說：「報告小英總統，其實我也沒在怕的，我是一個游過英吉利海峽的女人，我有瘋子般的意志力，我還是會硬幹的！」之後更自嘲：「沒錯，我居然跟總統講我會硬幹」。

賈永婕得到蔡英文總統致電感謝。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

據《自由時報》報導，賈永婕透露，在發起募捐前她有認真做功課，知道「救命神器」HFNC的重要和體積輕巧方便，感謝工作人員和醫護人員幫忙，才能快速到貨、快速使用。賈永婕的父親早在2012年病逝，近日她因此接到爸爸過去海軍官校同學伯伯來電，對方表示：「我們要代表妳爸爸和海軍官校57年班，表揚妳！」，讓她頓時感動落淚，更表示爸爸是軍人、媽媽平時是使命必達型的人，自己可能是綜合了兩人的優點，才會在疫情期間不畏一切，勇敢向前。

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