台灣確診新冠後的致死率為2.63%，比全球的2.16％還高，恐怖的是，從發病到死亡僅3天的人佔了18%。前疾管局局長張鴻仁在節目上分享3大推論，將死亡個案分3大類抓出防疫漏洞，其中最慘的是，若死亡個案多是「還沒找到就過世」，那就代表著我國防疫體系到現在都追不過病毒。

前疾管局局長張鴻仁昨在談話性節目《有話好說》上分享，以公衛角度來看，死亡個案可分3大類，用來檢視系統漏洞，首先是「還沒找到，確診者就已過世」，這意味著防疫體系出現漏洞；再者就是「找到確診者了，但還沒來得及收治就死亡」，這是醫療量能不足的破洞；最後就是找到確診者，也收治到醫院治療，最後仍不幸死亡。

張鴻仁表示，一般在比較死亡率的時候，不會比較初死亡率，會先做年齡調整，將發病年齡層拉平後再作比較，舉例來說，若拿台灣的死亡率和新加坡比，那對方就會低得不得了，因為確診者多是移工，因此不能這樣比。

張鴻仁指出，就台灣目前的狀況，釐清死亡個案的類別之後，如果原因是第三種，就要探討是否治療藥物不足；若是第二種，此狀況多發生在疫情爆發初期，所以才會出現醫院降載的措施；其中第一種是最慘的，代表我國防疫體系到現在都追不過病毒，確診者連跟醫療體系接觸的機會都沒有，就過世了。

張鴻仁也說，每個環節都補足以後，再把年齡與慢性病的比例算起去，就可以追出死亡較高的真相。如果結果仍有較高的死亡率，那真的考倒他了，懷疑是有變種病毒嗎？但目前看起來並沒有。

不少專家認為，從台灣的確診死亡率來看，確診數恐不只如此，對此，張鴻仁表示，台灣的檢驗量能其實沒有不足，是檢驗動能沒動起來，而這部分不能只靠政府，指揮中心應在有條件下，放手民間用可用的資源作廣篩，否則不作篩檢怎知道有沒有。

不過，張鴻仁透露，話雖如此，但全民普篩或全市普篩並不是答案，但廣篩或定點普篩，這個篩檢的量能是要擴大的，這樣才會有信心說，大部分的地方是怎樣。

(中時新聞網)