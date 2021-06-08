全國三級警戒延長至6月28日，雖然不少人認為，面對國內疫情嚴峻，防疫不能鬆懈，不過前民進黨立委沈富雄今(8)日在政論節目中直指，「這是一個錯誤的決定」，他認為必須思考三級警戒延長，是對疫情防治的幫忙大？還是其他的傷害更大？

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沈富雄在節目中指出，他認為延長警戒的決定很不妥，他說行政院昨日宣布延長三級警戒前，他曾循管道試圖勸說別急著決定，雖然行政院決定前，一定詢問過相關幕僚，認為以安全前提較為保險，但沈富雄說，其實指揮中心昨天公布的數字是漂亮的。

指揮中心7日公布新增211例本土病例，以新北市82例最多。(圖/指揮中心提供)

根據指揮中心7日公布新增的211例本土病例，以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例；另外還有3例境外移入個案。

沈富雄分析，全台7日除了雙北及苗栗以外，其餘19個縣市僅24個確診個案，平均每個縣市僅1.3個，他認為全國的疫情(確診數)「基本上都下去了」，而且根據流行病學，下去的（數字）就不容易再彈回來。

對於有人主張確診數下降，可能是因爲假日加上下雨，導致去篩檢的人比較少，沈富雄則說，他不同意這樣的講法，反而認為是因為感染原斷鏈了、變得有氣無力了，就算有隱藏性傳播者，其毒性已下降一半以上，並沒有大家想像中那麼可怕。

(中時新聞網)