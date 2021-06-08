行政院長蘇貞昌今（8）日在立法院表示，預計八月底共會有約1千萬劑的疫苗到位，外界關心是否代表全國三級警戒要一路維持到八月底疫苗到位才能解除？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，何時解除三級警戒，主要還是針對國內疫情狀況來決定。

【LIVE直播】新增219例本土+22死！COVAX、AZ疫苗都遲到 指揮中心記者會說明｜2021.06.08

蘇貞昌今天就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」赴立法院報告並備質詢，他提到預計八月底，共會有約1千萬劑的疫苗到位，其中約有100多萬劑國產疫苗。

指揮中心下午開例行疫情記者會時，對於媒體詢問，是否要等到八月底1千萬劑疫苗到位，全國三級警戒才能解除？陳宗彥表示，三級警戒是跟國內疫情狀況有關，疫苗施打的進度只是其中一項參考，主要還是針對國內的疫情狀況來決定何時解除三級警戒。

蘇貞昌今天在立法院指出，目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑的莫德納疫苗明起開始施打。4日來自日本政府所捐贈的124萬劑AZ疫苗，也將在11日完成檢驗封緘後開始配撥施打；另美國6日來台宣布，將在捐贈疫苗首批序位中，提供給台灣75萬劑。

蘇貞昌說，預計8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，相關施打順序將由指揮中心依據疫苗到貨情形，以及評估群體風險性，陸續配撥，政府也已做好大量施打疫苗的規劃及準備。

(中時新聞網)