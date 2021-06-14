今天上午溪湖保安宮擠滿排隊長輩，有家屬表示，昨天接到衛生局電話眼淚差點流出，二話不說一早就帶著家裡的老父母到社區施打。(吳建輝攝)

溪湖鎮長黃瑞珠也到現場關心長輩，提醒要多喝開水，疫苗施打要２個禮拜才有效果，呼籲長輩不要趴趴走。(吳建輝攝)

溪湖大竹里長何炳樺也拿來120個防護面罩，暖心發給現場所有長輩。(吳建輝攝)

彰化縣政府獲中央分配1萬7400劑疫苗，衛生局針對縣內社區關懷據點及C據點共餐的75歲以上長輩匡列名冊，從13日開始為期3天在各社區據點為長輩施打疫苗，今天上午溪湖保安宮擠滿排隊長輩，有家屬表示，昨天接到衛生局電話眼淚差點流出，二話不說一早就帶著家裡的老父母到社區施打。

日本捐贈台灣AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心12日起配發，縣府、衛生所和醫院、診所電話全被打爆，縣內75歲以上多達9萬多人，分配量能4位只能打1位，由於關懷據點長輩比一般長輩衰弱，包括獨居長輩，因此縣府率先匡列名冊，13日開打拼3天打完4000長輩。

溪湖楊先生表示，昨天接到社會處電話通知父母有資格可以先打，也不管廠牌了有就好，畢竟父母年紀很大，每天暴露在危險之中，心裡很是忐忑；戴嬤嬤來施打的張小姐則說，其實還是會怕打到不好的疫苗，但是現在沒有選擇，不用跟別人搶電話預約已經算很幸運。

社會處表示，縣內一共有291場社區關懷據點，由於人力有限，因此將部分據點集結到同一社區施打，事前一天請同仁撥打電話徵詢民眾意願，並分流8點30、9點30、10點30讓民眾前往社區施打，13日開打19場、14日49場、15日預計會有101場。

社會處表示，通常接到電話的長輩、或長輩家屬，不會有猶豫的情形，幾乎一口答應同意施打，由於疫苗數量真的有限，因此才針對相較弱勢的長輩優先開打，也呼籲民眾，縣內社區關懷據點、住宿型長照機構、長照2.0重度失能者等四大類民眾均已造冊，不必再另行預約，請等候通知施打即可。