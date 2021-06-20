連日來頻傳長者打完新冠疫苗後猝死案例，桃園敏盛醫院副院長柯紹華表示，昨(19)日在接種站，一名長輩說有在吃心律不整的藥，不知道能不能打，結果他一摸阿嬤手腕的脈搏嚇到，心跳大概只有30來下左右，快要不跳了，急勸不能打，他驚呼「X，這個要是打完疫苗倒下去，真的不知道要算誰的」。

柯紹華今(20)日在臉書指出，昨天一整天疫苗站接種了約570位長輩，受媒體報導疫苗接種者死亡案例頻傳的影響，接種人數只有前一天的6成左右，一整天他大概勸退了5位，其中有一位長輩說有在吃心律不整的藥，但是因為疫情，很久沒有回去看醫生了，最近還是會覺得胸悶不舒服。

柯紹華說，由於疫苗站沒有什麼診斷工具，設置目的也不是為了醫療服務，所以他只能伸手摸摸阿嬤手腕的脈搏，結果一摸就是超明顯的「bradycardia+2nd degree AV block」，心跳大概只有30來下左右。因此他當下就阿嬤和家屬說：「妳這個心臟快要不跳了，不能打疫苗，要趕快去醫院看心臟科」。

柯紹華嚇到在臉書直呼：「X，這個要是打完疫苗倒下去，真的不知道要算誰的，不就還好阿嬤有提到關鍵字胸悶」。柯紹華強調，不要以為疫苗站就是排排坐打疫苗這麼簡單，在那個短短幾十秒的問答之間，要能有嗅到不對勁的能力，還是要有一些能力，加上更多的運氣。

柯紹華感嘆，昨天支援高齡施打疫苗後，頓時對疫苗接種死亡率有深刻的解讀，雖然台灣的醫療系統讓老人健康的比例很高，但還是有不少潛藏著危險。