台南市居家式長照機構近100家，需照顧1萬5000多名長照居家個案，新冠肺炎疫情籠罩之下，個案長輩的AZ疫苗施打率低迷。台南市先完成近3000名照服員疫苗接種，施打率高達9成5，照服員有疫苗護身，居服工作才能放心持續推動。

台南市目前約有15000多位居家照顧個案，許多個案都是年邁且有慢性疾病在身，多數一旦感染新冠肺炎病毒，恐會有高致死率，在病毒恐懼之下，卻面對AZ疫苗接種後猝死案件頻傳，不少人不願施打，或改等待更好的疫苗到來。

居服個案疫苗施打率低，身上沒有保護力，加深與照服員彼此交叉傳染的疑慮，台南市在疫苗還沒擴大施打前，陸續有個案家屬申請暫停服務。

台南市社會局照管中心改從全市的長照機構下手，要求98家長照機構鼓勵內部的照服員前往施打疫苗，這項措施奏效，台南市2871名居家照服員，已有2737人完成疫苗接種，施打率高達9成5，僅有零星因為身體因素，經醫師評估無法施打。

台南市照服員有極高的施打率，除了保護自己，對居服個案的生命也有保障。台南市社會局接續將尚未施打疫苗的居服個案造冊送交衛生局，只要有意願，都可申請日照專車與復康巴士接送，前往各區接種站施打疫苗。

面對印度變種病毒入侵南台灣，台南市社會局仍鼓勵居服個案早日完成疫苗接種，達成群體免疫效果，社會回歸正常生活。