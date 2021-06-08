(17：25更新)行政院長蘇貞昌今(8)日在立法院指出，目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑的莫德納疫苗明起開始施打。對於疫苗陸續到位，民眾好奇不同廠牌的疫苗是否可以混打？台北市長柯文哲今天解答，先打AZ、再打BNT（輝瑞）或莫德納，有論文表示效果更好。

哪種疫苗可以混打？柯文哲曝先後打這兩支效果更好

新冠肺炎疫苗陸續到貨，不只有AZ疫苗外，莫德納疫苗預計9日開打，對於疫苗是否可以混打，柯文哲認為，先打AZ疫苗再打BNT（輝瑞）或莫德納疫苗，「效果甚至更好」，比兩次都打AZ疫苗的抗體濃度高。

柯文哲表示，這個科學問題、科學解決，針對是否可以混打，很多論文顯示，若先打AZ疫苗後，後面再打BNT或莫德納疫苗，效果甚至會更好，抗體濃度會比兩次施打AZ疫苗更高，但若先施打BNT或莫德納疫苗後，再打AZ疫苗，目前沒有看到論文。

AZ及莫德納疫苗陸續到位，疫苗混打問題引發關注，台北市長柯文哲解答哪種施打順序效果更好。(示意圖/達志影像)

柯文哲指出，論文是按照實際案例來寫，AZ疫苗比較早上市，先接種後面再打輝瑞或莫德納應是可以的，只是倒過來的打法，目前他還沒看到相關論文。

柯文哲認為，先打AZ後打莫德納是可以的，其他目前沒科學證據，但目前台灣僅有AZ疫苗，所以不用煩惱這問題，等到真的有很多疫苗時再來煩惱。

(中時新聞網)