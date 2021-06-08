國內今(8)日新增22例新冠死亡病例，其中一名體重90公斤的30多歲女性，住院六天後死亡。減重醫師蕭捷健透露，體重過重會導致身體慢性發炎，造成免疫系統無法好好工作，他警告「真的不是在嚇大家，減重也是防疫很重要的一部分」，並呼籲BMI超過30的人應納入先接種疫苗的對象。

台灣死亡率超過全球平均 張上淳點出關鍵因素

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增219例本土個案，確診個案中新增22例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官發言人莊人祥表示，新增的30多歲女性死亡個案無慢性病史，有發燒、喉嚨痛等症狀，第一次PCR陰性，再次採檢陽性確診，從收治住院至病逝僅6天，由於該名患者體重達90公斤，研判因肥胖導致重症。

對於年輕個案住院6天就死亡，令眾人驚訝，減重醫師蕭捷健今在臉書警告，「真的不是在嚇大家，減重也是防疫很重要的一部分」。蕭捷健解釋，體重過重會導致身體慢性發炎，造成免疫系統無法好好工作，不但無法殺死病毒，還會破壞正常的組織細胞。

蕭捷健指出，根據2018的研究證明，脂肪細胞所分泌的瘦素，會造成IL-6等身體發炎訊號增強，造成初期免疫過強。所謂的初級免疫，就是病原體和免疫系統的第一類接觸，當免疫系統發現從來沒看過的病原體入侵，會立刻攻擊。

蕭捷健並說，初級免疫的對象並非專一，假如喉嚨有病毒，免疫系統就會把咽喉附近的正常黏膜組織也一起破壞掉，就像機關槍掃射過一樣，所以感冒一開始，我們常常會覺得喉嚨非常的痛；若病原體在肺部，造成肺炎或肺水腫的狀況，情況就會更嚴重。

蕭捷健解釋，當我們有抗體後，就能比較精準的殺死病毒，但是體重過重的人，產生抗體的時間較久。此外，經濟學人針對英國的統計數據也表明，肥胖和糖尿病是增加死亡率最重要的因素，因此他建議，如果慢性病人也能優先接種疫苗，日後BMI超過30的人也應該納入接種疫苗的對象。

(中時新聞網)