台北市長柯文哲14日表示，社區普篩的戰術愈來愈差，做了100個快篩到陽性不到1個，因此要改變戰術，推「冷區殲滅戰」， 就是對確診者疫調發病前2至3天接觸過哪些人，再把那些人抓來快篩，然後再疫調快篩陽性、PCR陽性者這2至3天接觸過哪些人，以「同心圓」原理，效果最差也會快篩陽性5％、效果最高到20多％，這叫「精準篩檢」。

柯文哲說，中央今天公布確診185例、15死，累計確診死亡452人，而北市今天降至42例，呼籲大家不要被死亡人數嚇到，這通常是比較慢的指數，是反映2至3周前的感染狀況，北市13日為止，確診數慢慢下降，但比較麻煩的是已分散，一開始萬華特別多的情形已不明顯，確診減少、居家隔離者也減少，就要開始「清零計畫」如何調整。

柯說，現在疫苗不會那麼快到，三級警戒還無法解除，快篩陽性總數仍較能即時反映現狀，一個是「病例真的減少」，另一個是「假期」的關係，因一遇上假期，求醫的人就減少，篩檢人數13日降至1100人，之前還沒放假最高有到1800、2000人，趨緩可能跟放假有關，15、16日再看快篩陽性數目。

「要思考沒疫苗情況下，是否就無法回到過去的＋0狀態？」柯說，現在在社區做100個快篩，陽性不到1個，疫調因從感染源作管制，應直接問確診者發病前2至3天接觸過哪些人，通知他們來做篩檢、居家隔離17天，快篩陽性就PCR檢測，再對這些人發病前2至3天接觸哪些人，效果最差也能快篩陽性5％、最高到20多％，可更精準把感染者找出，效果較好。

柯說，在內湖做這套「冷區殲滅戰」效果滿明顯，一發現有問題就馬上截斷，既然這模式有效，就擴張到其他行政區，也許就算疫苗沒到，政府總還能做些事。