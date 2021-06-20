新冠疫情一再進階，變異種不斷推陳出新，讓世界各國窮於應付，台灣如今嘗到過去過度自滿的苦果，一定要超前思考、超前運作，否則，跟在病毒後面、永遠是輸家。

「阻絕境外」是台灣身為島國的唯一利器，一年前台灣實證成功過，又在一年後，以自己慘痛的破口經驗，再次印證真理。

面對詭譎多變的新冠病毒，又欠缺疫苗的台灣，只有阻絕病毒於境外，才是生存之道，所以，「入境普篩」、「基本14天隔離」、「隔離期間重複篩檢」、「確認陰性後解封」是一連串不能少、也不能改的措施，本會再次嚴正提醒中央政府，要以人民生命健康為優先考量，不能再重蹈3+11、桃園諾富特覆轍。

憑藉空氣、距離接觸就能傳染的病毒，只要產生一點破口，病毒就能趁此而入，台灣便不可能沒有它的存在，而藉由社區快篩、熱點普篩的概念，針對陽性案例立即展開「完整快速疫調」，再展開住宅區的「棟」「街」「社區」的精準小區域封阻，並立即全區域廣篩，務期找出每一個個案，才能確保台灣不走入大區域的封城事件。

疫苗是解決新冠疫情的最終武器，新冠病毒的變異，政府有責任選擇對台灣人民最安全、最有效的疫苗。這是個資訊、科技透明的世代，任何疫苗的優劣、及針對何種年齡、身體狀況合宜接種那個疫苗，政府責無旁貸、要找到、買到疫苗為國人接種。

我們期盼有自己的國產疫苗，但是我們不能存有任何意識形態，再來處理疫苗的採買問題，一再延宕的疫苗採買，不管針對何種疫苗，都是造成今日台灣疫苗之亂的最大元凶。

最後再誠摯呼籲政府，現在考量的不只眼前的疫苗接種，針對明年的疫苗採買、國內疫苗的研發，皆是刻不容緩的當務之急！

（作者為前彰化縣醫師公會 理事長）

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