廈門衛健委官網14日通報，廈門市報告新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例0例，新增境外輸入無症狀感染者1例，由台灣輸入。

該名無症狀感染者王某，6月5日乘航班MF888抵達廈門，入關後即被集中隔離醫學觀察，13日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎無症狀感染者，由市定點醫院隔離觀察。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至6月13日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例246例，境外輸入無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察5例。已治愈出院病例216例，目前住院病例30例；無死亡病例。

本土疫情方面，截至13日24時，廈門市累計報告本土新型冠狀病毒肺炎確診病例35例（思明區13例、海滄區2例、湖里區3例、集美區4例、翔安區3例、泉州市石獅市1例、湖北省武漢市9例），累計治愈出院病例35例，無死亡病例。