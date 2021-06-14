【LIVE直播】北市防疫新戰略 柯文哲最新說明｜2021.06.14

台灣連續兩天本土都降到2百名確診以下，中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增185例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增15例死亡；其中台北市新增42例新確診，副市長黃珊珊在今早又與指揮官陳時中傳出未接電話的爭議，對此，柯文哲召開北市防疫記者會進行最新說明。

柯文哲在記者會中表示，今日新增15例死亡，但呼籲民眾不要被死亡人數嚇到，因為那是比較慢的指數，台北市病例慢慢下降，但比較麻煩的是越來越分散，因此居家隔離的人數也開始變少，台北市也要開始思考「清零」如何做，否則在疫苗到之前，三級警戒無法解除。

柯文哲指出，這幾天陽性率下降可能病例數減少，除了是感染者真的有減少，也有可能是因為假期，根據數據，北市各篩檢站在這幾天篩檢的數字都有所減少，可見大家在假日都比較不喜歡出門篩檢。

沒有疫苗就無法回到以前正常生活嗎？柯文哲指出，目前看來疫苗在短期內沒有辦法完全到位，台北市現在必須從其他方法下手，而在社區大範圍作普篩，在成本效益等等計算之下，在效益上都比較低落，所以現在主要是從確診案例進行疫調，從源頭開始管制、控制疫情。

柯文哲指出，台北市防疫團隊從5/31到6/13透過精準篩檢、熱點殲滅戰，這個方法在內湖區試驗結果看起來是有效的，因此考慮未來會再擴大實施。

而台北市明天就要開始打疫苗了。柯文哲指出，台北市目前透過民政局系統發送通知單，但還次要鼓勵大家用線上預約系統，現在是處理85歲以上長者；而柯文哲表示，未來施打對象擴大，可能會造成政府系統的癱瘓，所以柯文哲呼籲民眾，儘管通知單上面有寫「未預約也可以去打」，但希望民眾還是盡量上網預約，減少工作人員的負擔，有預約的長者都準時去打疫苗，這樣在系統上比較不會造成多餘的壓力。對於預約系統只能安排早上下午晚上，柯文哲表示，大部分人於晚間6點會接到電話或簡訊，未來會再精進，也讓醫院方便調整時段。

明後天上班日，柯文哲表示，非設籍在台北市的長者可以打電話到居住行政區的民政課進行登記，原則17日下午開始施打。

昨日傳出有驗光師打疫苗，副市長黃珊珊指出，驗光師屬於中央規定的醫事人員，此定義非北市府的定義，驗光師由公會造冊審核，如果有非對象施打疫苗，會請公會說明。

至於黃珊珊未接到陳時中電話一事，黃珊珊也說明，昨晚陳時中來電時她已入睡，早上回電未能聯絡到陳時中，到下午後雙方有聯絡。黃珊珊直言，這一個月跟陳部長電話溝通順暢，也相信陳部長不會區分彼此。

對於三級警戒何時解除？柯文哲指出，台北市沒有硬封城，慢慢控制疫情，現在「大會戰」結束，進入「殲滅戰」，會按照科學標準，譬如連續幾天確診少於100例，才解除三級。不過這不是台北的問題，並不簡單。