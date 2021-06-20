本土疫情延燒，但是到手疫苗仍然不足，除了日本先前捐贈的124萬劑AZ疫苗外，美國捐贈的250萬劑疫苗今(20)日傍晚即將抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因為這批疫苗數量大，將考量優先開放孕婦接種。

媒體問到，美國今天捐贈的莫德納疫苗和我國自購的數量，目前到貨量比AZ疫苗還多，是否會開放一到三類以外對象(含自費)接種？是否會考慮讓特殊族群，例如孕婦優先接種莫德納疫苗？陳時中表示，美國因為看到台灣在疫苗上的需要，因此從原本捐贈的75萬劑提高到250萬劑，由於數量很大，因此可以開放更多優先名單施打，孕婦會在這波的考量範圍，但並非強迫或只能施打什麼疫苗，而是要和醫師討論打什麼廠牌的疫苗最合適。

媒體問到，這250萬劑施打對象的後面一些討論，最快什麼時候可公布？是否會比照一到七類的人員？第七類人員是否有詳細的名單可以先公開？陳時中表示，第七類部分現在需要再來盤點，因為250萬劑這數目比較大，另外把年齡層往下開放也是一個想法，但都會有一個時序，看怎麼接才會接的很順利，且符合疫苗防疫上的需要。

媒體再問，目前到手的289萬劑的莫德納，未來是否會公布哪些接種站施打什麼疫苗？陳時中說，目前有兩種疫苗在打，當然地方政府施打時會根據儲備冷鏈的情況，藉此提供不同的疫苗，目前還有存量的問題，這要經過和地方政府商量配置，怎樣對地方是最方便的。

至於台北市長柯文哲認為可以用年齡來決定施打順序，是否可行？陳時中表示，依年齡別是高齡者優先，這在流感就這樣做，規劃也會以高齡者為優先，另一個維持社會運作的人員也會趕緊安排進來，醫護、相關防疫人員為第一線，第二線為高齡風險染疫後重症可能性高的，接下來就是維持社會性運作的必要人員，這波開放75歲以上長者施打，再下一波開放65歲以上，只要量夠就會往下開放。

陳時中說，65歲以上一直是主要施打目標族群，這波孕婦也會在考量之內，目前國內已有150萬人接種疫苗，疫苗覆蓋率6.4%，希望能盡快提高。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥受訪表示，65歲以上本來在以前就是另一個類別，有可能獨立成為第八類，孕婦部分要看是否能歸類到七大類之中，但目前尚不清楚，要看ACIP委員會何時討論， 希望盡量在這周內開會決定。