配合全國三級警戒，娛樂場所暫停營業，因應暑假即將來臨，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(9)日在疫情記者會中提醒，年輕人愛去的「手遊店」也是娛樂場所，屬於會近距離接觸的地方，會再提醒縣市政府不得營業。不料此話一出馬上在PTT炸鍋，有鄉民好奇詢問「手遊店是什麼啊？」質疑好像跟年輕人脫節很久了。

原PO在網路論壇《PTT》轉發指揮中心的新聞後表示，「手遊店」是什麼？小姐用手來玩遊戲的店嗎？引起眾人熱議，有網友說「指揮中心好像跟年輕人脫節很久了，副指揮官說手遊店可能會成為下一波破口，我們要怎麼避開這個新的流行場所？」

中央流行疫情指揮中心9日疫情記者會。(圖/指揮中心提供)

「手遊店」話題引起鄉民炸鍋，紛紛回應「那是殺小店？」、「只有年輕人才知道，我也沒聽過QQ」、「聽一次聽到手遊店這個名詞」、「手遊店？AppStore還是GooglePlay？」、「那是什麼鬼？」、「手遊店有沒有我不知道，阿公店一堆人…」。

有網友好心解釋，指揮中心所說的「手遊店」應該是指桌遊店，笑說「老人不懂講錯而已」。

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(中時新聞網)