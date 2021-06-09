中央流行疫情指揮中心今(9)日公布最新疫苗接種順序，第七類的「維持國家安全及社會機能正常運作者」從原本的5萬人左右，變成86萬人，有網友不滿表示，爸媽不停被插隊，不知道何時才能打到，想詢問大家對第七類施打對象暴增有何看法，引起網友熱議。

指揮中心今(9)日公布最新疫苗接種順序，將洗腎患者、75歲以上長者納入優先名單，列入第六類，並提高執行防疫任務的警察人員，從第七類提升至第二類施打對象。(圖/指揮中心提供)

原PO在網路論壇《PTT》表示，第七類施打對象從5萬暴增到86萬，質疑運輸、倉儲、幼兒園老師人數會爆增嗎？有比65歲長者、嚴重疾病人員還重要？不解突然多了81萬的名額是在掩蓋什麼？

貼文一出引起眾多討論，有網友不滿表示，明明60歲以上的老人死最多，但爸媽卻不停被插隊，不知道何時才能打到。網友則紛紛回應「問陳時中」、「我排在第12類，要等多久？」、「爸媽都打不到，何況我們年輕人」、「我們全家大概年底才打得到了」。

根據指揮中心今公布的前七類優先接種人員累積共353.5萬人，其中第五類人員除了原有的機構、社福照顧系統之外，還納入洗腎患者，更新增第六類的75歲以上長者；第七類人員也將未執行防疫相關任務的警察、運輸及倉儲業者、高中職以下學校教職員工與校內工作人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員納入，不過都需經過指揮中心同意。

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(中時新聞網)